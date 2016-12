F1, Hamilton: "In Bahrain la Ferrari potrebbe vincere"

29 marzo 2016

Low profile per Lewis Hamilton in vista del Gp del Bahrain di F1. "La Ferrari potrebbe vincere. Ci saranno gare in cui saremo a pochi secondi da loro, altre in cui saremo ruota a ruota e altre in cui potrebbero esserci davanti. Non so quando accadrà e questo è molto entusiasmante. Mi sento bene, in Australia il mio ritmo è stato buono sia nelle prove che in gara, e sono contento di aver vinto ", ha dichiarato il pilota della Mercedes.