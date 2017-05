F1, Hamilton: "Che duello con Vettel, il bello delle gare"

14 maggio 2017

Lewis Hamilton si è goduto il duello con Vettel, che gli è valso il successo. "Nel fervore del momento è difficile commentare, pensavo di aver preso la posizione ed ero vicinissimo. Ma le gare sono così e non cambierei nulla", ha commentato il pilota inglese della Mercedes. Sul GP: "Non sono partito bene, ma il team ha fatto un ottimo lavoro. Vettel era incredibilmente veloce. Non so cosa ho sbagliato in partenza, ma forse non sono stato abbastanza bravo".