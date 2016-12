F1, GP Cina: libere 3 bagnate, comanda Vettel

16 aprile 2016

Come previsto, è arrivata la pioggia nel sabato di Shanghai . Terza sessione di libere bagnata che vede Sebastian Vettel , autore di un solo giro cronometrato, davanti a tutto con il tempo di 1:57.351 con gomme intermedie. Il ferrarista ha preceduto Bottas (Williams) e Perez (Force India). Per Raikkonen 12.esima posizione, mentre i due piloti Mercedes, Rosberg e Hamilton, hanno preferito restare fermi ai box per non correre rischi.

Diversi piloti, come Button, Alonso e Ricciardo, hanno condiviso la scelta delle due Frecce d'argento: evitare di danneggiare la macchina per le qualifiche. Solo qualche installation lap e poi tutti nel box ad aspettare. Per le qualifiche è prevista pioggia battente quindi inutile provare le intermedie in un giro cronometrato, questo il pensiero dei big che sono restati a guardare.



Scelta diversa per le due Ferrari che hanno voluto far registrare comunque un tempo cronometrato. Vettel ha chiuso agevolmente davanti a tutti, mentre Raikkonen è stato fermato dal traffico in pista durante il giro buono, abortito, con le intermedie.