F1, GP Canada: Hamilton subito in testa nelle prime libere

5 giugno 2015

Il weekend del Gran Premio del Canada di Formula 1 si apre nel migliore dei modi per Lewis Hamilton che chiude in testa col tempo di 1'16"212 la prima sessione di prove libere. L'inglese campione del Mondo della Mercedes precede di oltre 4 decimi il compagno di scuderia Nico Rosberg. Terzo crono per la Lotus di Romain Grosjean, staccato di un secondo e mezzo da Hamilton. Soltanto quinta la prima delle Ferrari, quella di Sebastian Vettel (+1"693).