F1, GP Abu Dhabi: Rosberg davanti a Hamilton, Vettel vicinissimo

28 novembre 2015

Resta da capire se la Mercedes si sia nascosta negli ultimi dieci minuti, quando tutti i piloti hanno cercato il giro veloce: Hamilton infatti è rientrato ai box prima di chiudere il suo ultimo giro lanciato. Ma i distacchi che la Ferrari ha rimediato con Vettel (+0.329 da Rosberg, con Hamilton a +0.281) lasciano ben sperare per il prosieguo del weekend, che la Rossa disputa quasi in casa (il Ferrari World, gigantesco parco tematico del Cavallino, sorge a poca distanza dal circuito di Yas Marina).



Ma il sabato mattina di Vettel ha anche lasciato qualche dubbio: se con le supersoft il tedesco ha impressionato, il lungo stint con le morbide ha lasciato qualche dubbio, con un Seb in difficoltà a differenza del compagno Raikkonen. Da sottolineare anche un suo nuovo testacoda, simile a quelli del Messico e che ricorda anche quello della partenza del 2011 proprio ad Abu Dhabi. Insomma, il lavoro da fare non manca. Anche guardando gli altri: la Force India si conferma temibilissima sul tracciato degli Emirati Arabi, con una grande velocità di punta e Perez tirato a lucido.



Umori opposti in casa Red Bull, con Ricciardo buon 6° ma Kvyat impossibilitato a scendere in pista per problemi elettrici. Solo 8° e 9° Felipe Massa e Valtteri Bottas con le due Williams. Un brodino caldo, infine, per la McLaren Honda, con Jenson Button 11° (16° e ancora attardato, invece, Fernando Alonso).