F1, diluvio ad Austin: FP2 cancellate, Rosberg domina le prime libere

23 ottobre 2015

Le pessime condizioni meteo hanno dunque rovinato la prima giornata di prove ad Austin. A causa delle violente precipitazioni e delle forti folate di vento, l'elicottero medico non può alzarsi in volo e la Federazione è stata obbligata a cancellare le FP2.

PRIME LIBERE, ROSBERG DAVANTI A TUTTI

10 giri a testa per i due piloti Ferrari: Vettel è sesto mentre Raikkonen, a quasi due secondi e mezzo da Rosberg, è ottavo. Tra le due rosse si è inserito Max Verstappen con l'altra Toro Rosso. Completano la top ten la McLaren di Alonso, con la nuova power unit Honda, e la Williams di Bottas. In pista nelle prime libere anche l'italiano Raffaele Marciello, 16esimo con la Sauber a oltre 5 secondi da Rosberg.

La seconda sessione, fissata per la 21, è stata rimandata a tempo indeterminato per l'impraticabilità del tracciato, investito da una bufera d'acqua. In questo momento è impossibile girare in condizioni di sicurezza. Si attende una decisione definitiva circa la cancellazione della sessione.