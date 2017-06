F1 Canada, Vettel: "Giornata strana, ma indicazioni utili"

9 giugno 2017

Vettel guarda avanti con fiducia: "Le proveremo tutte per andare in pole. Oggi mi sono girato un paio di volte e ho dovuto lottare un po' con la macchina, però nel finale ho capito cosa migliorare, domani andrà meglio". Qualche screzio a distanza con il rivale mondiale Lewis Hamilton verso la fine della sessione: "È stato un po' scocciante perché Hamilton che era davanti a me ha commesso un paio di errori che mi hanno spezzato il ritmo, ma comunque è andata bene".



Il compagno di team Raikkonen è come sempre di ghiaccio: "È solo venerdì, le cose sono andate lisce ma è stata una giornata normale. Le sensazioni sono positive, però qui è sempre complicato perché il circuito richiede più carico aerodinamico nel settore centrale e meno in altri, quindi non è semplice trovare il bilanciamento. Comunque c'è sempre margine per migliorare. Non so se posso ripetere la pole di Montecarlo,noi ci proveremo ma dipenderà anche da quello che faranno gli altri".