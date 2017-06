F1 Canada, Hamilton al comando dopo le Libere 1

Lewis Hamilton è il pilota più veloce al termine della prima sessione di prove libere nel GP del Canada. Il britannico della Mercedes chiude la FP1 in 1'13''809, mettendosi alle spalle la Ferrari di Sebastian Vettel (+ 0''198) e rinnovando immediatamente il duello con il pilota tedesco. Terzo e quarto tempo per i rispettivi compagni di team Valtteri Bottas (+ 0''237) e Kimi Raikkonen (+ 0''421), decisamente più in difficoltà le Red Bull.

È sempre Hamilton contro Vettel, è sempre Mercedes contro Ferrari. Lewis mette subito le cose in chiaro su quello che è uno dei suoi circuiti preferiti (vi ha vinto cinque volte ed è reduce da due doppiette consecutive pole-vittoria): il tempo con cui chiude le prime libere del venerdì è già di quelli importanti, ma Sebastian è lì, a meno di due decimi dal rivale mondiale. Anche nei minuti finali, quando i piloti entrano in modalità simulazione passo gara, le due monoposto appaiono veramente vicinissime. Qualche problema in più la Ferrari lo ha avuto in inizio di sessione, quando a causa della pista molto sporca entrambi i piloti del cavallino sono stati autori di un testacoda, ma senza alcuna conseguenza.



Alle spalle dei duellanti, manco a dirlo, ci sono i rispettivi scudieri, con Valtteri Bottas a precedere il connazionale Kimi Raikkonen di un paio di decimi. Ottimi tempi, un po' a sorpresa, anche per le Force India di Perez e Ocon, entrambi a meno di un secondo da Hamilton. Lontane invece le due Red Bull: Verstappen è solamente settimo, mentre Ricciardo addirittura nono. Nessuno dei due scende in pista con le ultrasoft, a differenza di tutti gli altri big, e l'Australiano è anche alle prese con alcuni problemi alla batteria della sua monoposto che costringono i meccanici a una sostituzione imprevista.



In top 10 anche la Williams di Massa (ottavo) e la Toro Rosso di Kvyat (decimo), con Sainz che invece butta via l'intera mattinata dopo essersi fermato a 5 minuti dal via con la power unit fumante.



Ennesimo inizio di weekend da incubo, infine, per Fernando Alonso, reduce dalla Indy 500. Lo spagnolo ferma la sua McLaren a bordo pista per un guasto, ma viene consolato dai tifosi canadesi che gli riservano un'ovazione quando abbandona l'abitacolo.