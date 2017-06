F1 Canada, addio al "muro dei campioni"

9 giugno 2017

Il mitico "muro dei campioni" potrebbe aver finito di mietere vittime eccellenti. La barriera posta in uscita dall'ultima chicane del circuito di Montreal, su cui hanno lasciato l'impronta delle loro ruote molti big del passato, è stata infatti modificata in occasione del GP del Canada del 2017, per garantire maggiore sicurezza ai piloti e per adeguarsi alle nuove dimensioni delle monoposto. Il muro era già stato coperto con delle protezioni più moderne e meno pericolose nelle scorse edizioni, ma quest'anno ne è stata modificata anche l'inclinazione per renderlo meno perpendicolare al cambio di direzione e limitare così le possibilità di impatto in caso di errore.