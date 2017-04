F1 Bahrain, Vettel: "Macchina perfetta e gran lavoro di squadra"

16 aprile 2017

Sebastian Vettel è incontenibile dopo essere salito sul gradino più alto del podio in Bahrain: "Giornata incredibile, non so cosa dire. Grandissima prova di squadra, me lo sentivo che eravamo veloci. La macchina è stata facile da guidare, semplicemente perfetta". Altrettanto entusiasta il direttore della Scuderia, Maurizio Arrivabene : "Coraggio, determinazione e anche un pizzico di follia. È questo lo spirito della Ferrari".

Vettel è visibilmente emozionato a fine gara: "Giornata fantastica, non so cosa dire. Non trovo le parole, grandissima prova di squadra. Sapevo che eravamo veloci e che potevamo dire la nostra. Non era facile star dietro alle Mercedes nel rettilineo, ma dopo la safety car è stato tutto più semplice. La macchina è stata perfetta, un piacere da guidare. Lewis è stato una minaccia nel finale, è vero, ma sono riuscito a controllarlo. È un anno ancora molto lungo, non guardo la classifica. Ieri ero un pochino deluso, ma sapevo di avere una buona macchina. L'ho sentito fin dal primo giro. La caccia di Pasqua è andata bene, loro hanno nascosto le uova e noi le abbiamo trovate".



Felicissimo anche il direttore di Scuderia, Maurizio Arrivabene: "Questi sono i valori di questa squadra, dei ragazzi che stanno a Maranello e di chi ha fondato la Ferrari settanta anni fa. Coraggio, determinazione e un pizzico di follia. Questa è la Ferrari. Non faccio confronti con Mercedes, pensiamo alla prossima gara".



L'unico a non sorridere in casa Ferrari è Kimi Raikkonen: "Non ho molto da dire. Ho fatto una brutta partenza e in generale è stato un weekend molto deludente per me".