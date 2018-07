F1 Austria, Verstappen: "Speravo in una giornata così, vittoria fantastica"

01/07/2018

Max Verstappen si gode il trionfo a Spielberg: "È stata una vittoria fantastica - ha detto l'olandese della Red Bull - Non è stato semplice gestire le gomme oggi, a causa del tanto blistering. Devo ancora recuperare tanti punti nel mondiale, speravo proprio in una giornata così". Deluso, ovviamente, Hamilton, al primo ritiro dopo quasi due anni: "Sicuramente questo è stato il weekend più difficile da molto tempo a questa parte...".

Il britannico, ora secondo nel mondiale, prova comunque a guardare avanti: "È andata così e non possiamo farci nulla. Dobbiamo solo analizzare la macchina, capire qual è stato il problema e ripartire. Sono sicuro che i ragazzi in fabbrica sapranno farlo al meglio. Sicuramente ci sarà anche da discutere sulla strategia...Le gomme? Io volevo spingere per stare vicino a chi mi era davanti, dopo il pit-stop, ma le gomme non ce la facevano. Penso che questo sia un problema, danneggia anche i fan che vorrebbero delle gare combattute".