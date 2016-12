F1 a Montreal, Hamilton: "Importante essere primi"

11 giugno 2016

Quarta pole stagionale per Lewis Hamilton, che non sembra affatto preoccupato dai tempi degli avversari: "Non è importante quanto tu sia davanti, ma importa che tu sia davanti. Oggi non ho ritrovato il passo che avevo ieri, ma è stato sufficiente. Forse potevo ottenere un tempo migliore, ma è bello essere vicini, soprattutto per i fans perché questo sarà interessante per domani: sarà una bella gara, anche se la migliore posizione è la mia".