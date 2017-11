Anche Lewis Hamilton ha un cuore

E' un signore o è un peccato? Hamilton che alla fine molla il colpo, non si accanisce, fa vedere solo una volta la pinna dello squalo - a 5 dalla fine, dopo l'unica imperfezione di Bottas - è un bene o un male per la propria immagine? Ma, diavolo: un bene! Perchè anche lui, sotto sotto, ha un cuore: non pensa solo a vincere, a sgretolare almanacchi, ad accumulare record e verdoni. Ha l'anima per far autografare la domenica all'altro, il Calimero del box che per una volta può fare il numero 1.