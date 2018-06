F1, Raikkonen spiazza tutti: "Io in McLaren? Vedremo..."

28/06/2018

Mai dire mai. Soprattutto quando di mezzo c'è Raikkonen . " Io in McLaren? Ci sono tante chiacchiere - ha spiegato Kimi, che in molti davano prossimo al ritiro alla fine della stagione in corso -. Anni fa non avrei mai pensato di tornare in Ferrari e invece sono qui. Non so nemmeno io cosa succederà ". "È la stessa domanda che mi viene fatta ogni anno", ha aggiunto il pilota della Ferrari alla vigilia del week end del Gran Premio d'Austria.

Del futuro di Raikkonen, dunque, non v'è certezza. Meglio pensare al presente. E dunque alla nona tappa del Mondiale 2018. "Fino ad ora ho più cappellini da secondo e terzo posto? Proverò ad avere anche quello da primo e me lo terrò - ha spiegato Kimi -. In Francia siamo andati piuttosto bene, dobbiamo continuare così cercando di stare lontano dai problemi e con gare solide. Non mi trovo in una situazione ideale ma non è nemmeno disastrosa". Poi una battuta sulla differenza di rendimento con Sebastian Vettel in queste prime otto gare: "Non c'è nessun piano diverso tra me e Vettel. Il fatto che io sia stato davanti e lui dietro non ha fatto differenza. Quella in Francia è stata una gara diversa dalle altre".