Udinese: Lady Maxi Lopez scatenata nel ballo, arriva la polizia

Modella di fama internazionale, ma anche discreta ballerina. Daniela Christiansson, fidanzata dell'attaccante dell'Udinese Maxi Lopez, ha postato un video in cui balla senza freni con una collega dopo uno shooting fotografico in un appartamento di Milano. Nulla di strano, a parte il fatto che un vicino ha chiamato la polizia per il troppo rumore. "La polizia non è stata così cattiva quando una bionda e una mora le hanno aperto la porta" ha scherzato su Instagram la bella Daniela.