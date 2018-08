Serie A, Lazio-Napoli 1-2: Ancelotti espugna l'Olimpico

18/08/2018 di ALESSANDRO FRANCHETTI

LA PARTITA

C'è ancora molto Sarri nel primo Napoli ufficiale di Ancelotti e, obiettivamente, non poteva che essere così. Intanto perché dei titolarissimi dell'ex tecnico mancano solo Reina, Jorginho (e si sente) e per una buona parte del match Mertens (inizialmente in panchina). Quindi perché Ancelotti è un tecnico navigato, concreto, intelligente e non poteva certo non sapere che non erano la Lazio e l'Olimpico il palcoscenico giusto per cambiare attori e sceneggiatura. Subito.



Per la verità nel Napoli c'è anche qualcosa di diverso anche se tutti i meccanismi sono da rivedere e rivedere. La novità tattica che balza maggiormente all'occhio e l'assenza, quasi totale, del pressing preventivo. E' una scelta che solo con il tempo si scoprirà se corretta o meno. Al momento espone la difesa azzurra ad attacchi in campo aperto che ne mettono in evidenza i difetti. In questo senso il gol della Lazio, per quanto nato da una giocata meravigliosa di Immobile e da un errore di quasi tutta la linea difensiva del Napoli (escluso Hysaj, tutti saltati con un colpo di tacco!) è emblematico. E su questo, anche considerando i troppi gol subiti dagli azzurri nel pre-campionato, Ancelotti dovrà lavorare ancora molto. L'altra novità è obbligata e riguarda Hamsik: nel ruolo di Jorginho è in difficoltà, perché non ha lo stesso passo e nemmeno la stessa attitudine a cercare il pallone e muoverlo velocemente. E' possibile che con il tempo si adatti, ma è altrettanto facile immaginarsi che quel ruolo possa diventare tra qualche settimana di Fabian Ruiz. In tutto questo, con quindi evidenti difetti da correggere, il Napoli è riuscito a rimanere se stesso nel resto della sua manovra. Il possesso palla è quello di Sarri - anche se la circolazione è molto più verticale di prima - e le giocate, come quella che ha permesso a Milik di pareggiare, sono le stesse mandate a memoria in anni di allenamenti e partite con Sarri. Insigne continua a cercare il taglio su Callejon, Milik a muoversi - come faceva Mertens - in appoggio alla manovra più che dentro l'aria di rigore, gli esterni continuano ad aggredire lo spazio. Insomma, per vedere la mano di Ancelotti, che intanto saggiamente si porta a casa tre punticini d'oro, ci vorrà tempo.



E la Lazio? La Lazio era l'altra grande bellezza della scorsa stagione e tale è rimasta. Non ha demeritato, ha messo spesso in difficoltà il Napoli e ha inserito discretamente i nuovi: Acerbi è un difensore solido e maturo e tutto sommato non ha fatto rimpiangere granché De Vrij, che pure in quella squadra è stato importantissimo. Badelj ha mostrato dinamismo e velocità di pensiero, due doti a cinque stelle per un centrocampista, ha corsa, tecnica ed è capace di difendere (a volte troppo falloso). A Inzaghi è piuttosto mancata la copertura sugli esterni in fase difensiva e in parte la spinta degli stessi (Marusic da una parte e Caceres dall'altra), oltre che l'appoggio di Milinkovic, in avanti.



Per dirla tutta la sua Lazio non è stata nemmeno fortunata: ha gestito la partita a suo piacimento per quasi tutto il primo tempo, ma non è stata capace di essere realmente pericolosa lasciando sul campo anche qualche occasione importante (a inizio ripresa destro a lato da due passi di Immobile, nel finale palo di Acerbi). Ha perso la prima battaglia, ma sarà un avversario complicato fino all'ultima giornata. E d'altronde, ormai, Inzaghi ci ha fatto il callo: parte in fondo alla griglia delle big e finisce per metterle tutte in difficoltà. Lo farà di nuovo. Questo è certo.