Serie A, Juventus-Bologna 2-0: bianconeri a punteggio pieno

26/09/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Tre punti conservati sul Napoli, la squadra che gioca a memoria e Dybala tornato a girare a pieno ritmo. Fioccano le buone notizie per Allegri in attesa dello scontro diretto in programma sabato, ma quel che più impressiona dei bianconeri è la capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di modulo con la medesima efficacia finale. E quando hai decine di opzioni notevoli per potere fare male (tra modulo tattico e giocatori da scegliere), il risultato finale è molto probabile che sia la vittoria come avvenuto stasera col Bologna e allo stesso modo in ogni altra gara della stagione: sei su sei in campionato, più il colpo in casa del Valencia all'esordio in Champions. Una macchina da guerra questa Juve.



Stavolta i campioni d'Italia si presentano con un 3-5-2 dove Cuadrado e Cancelo sono gli esterni di centrocampo, mentre Dybala-Ronaldo la coppia d'attacco. E da seconda punta la Joya pare un bambino libero di esprimere tutto quello che ha dentro. All'11' arriva già l'1-0 firmato proprio dall'argentino, che infila al volo (di destro) dopo una respinta di Skorupski sul tiro di Matuidi. Il primo gol stagionale sblocca anche mentalmente Dybala, che inizia a danzare sulla sfera con grande concretezza, abbassandosi spesso sulla trequarti a caccia di spazi per poter creare calcio.



La Juve trova il raddoppio al 17' grazie a uno dei tanti inserimenti di Matuidi, che raccoglie un cross da destra di Ronaldo e poi batte Skorupski con un sinistro sotto la traversa. Il Bologna, che nel complesso si limita a difendere senza avere la forza di reagire, ha l'occasione migliore in contropiede con Falcinelli, il cui tiro al 35' termina a lato di poco. Stop, fine. Sostanzialmente la partita dei rossoblù termina molto presto ed è ben diversa da quella (vincente) di tre giorni fa contro la Roma. E contro un avversario in così grossa difficoltà, i bianconeri sono bravi a fare girare la sfera con pazienza e ragionamento, senza forzare mai la manovra. Un atteggiamento che permette anche un po' di riposo ai muscoli in vista dello scontro diretto di sabato: il primo vero esame per una squadra che, al momento, non ha rivali.