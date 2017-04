Roma, giallo Nainggolan: per i media belgi era ubriaco al volante

11 aprile 2017

Giallo Nainggolan in Belgio. Secondo il quotidiano "Nieuwsblad.be", il 25 marzo, dopo Belgio-Grecia, Radja sarebbe stato fermato dalla polizia stradale alle 7 del mattino con un tasso alcolemico superiore a 2 e gli sarebbe stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Ricostruzione dei fatti smentita però dal diretto interessato. "Tutte stronz... Non guidavo io, ma un amico". E poi posta una sua foto con la patente stessa.