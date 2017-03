Kareem Abdul Jabbar ha fatto visita alla Roma: "Totti è straordinario"

11 marzo 2017

"Il fatto che qualcuno riesca a dare il proprio contributo in maniera continuativa per più di vent’anni, nel contesto di uno sport di squadra, è sicuramente un risultato straordinario", ha dichiarato Jabbar, riferendosi a Totti. Le similitudini con il capitano giallorosso sono tante: "Non credo che le sfide da affrontare siano diverse. L’epoca non è importante, è sempre difficile essere così longevi"