Il Napoli si gode Insigne: 50 gol in Serie A e il bacio di Ancelotti

16/09/2018

Nelle stagioni di un attaccante c'è sempre un momento cruciale che segna il cambio di marcia. Per Insigne potrebbe già essere arrivato contro la Fiorentina. Un guizzo che in solo colpo ha spazzato via tutti i fantasmi, le critiche e regalato tre punti preziosi al Napoli. Col gol a Dragowski, Lorenzo ha raggiunto infatti quota 50 reti in Serie A . Un traguardo importante, impreziosito dall'abbraccio della squadra e da un affettuoso bacio di Ancelotti al momento della sostituzione.

"Spero di essere diventato uno dei preferiti del mister", ha confessato a fine partita Insigne, lasciando intuire una certa soddisfazione non solo per il gol che ha deciso il match, ma anche per la prestazione convincente. Già, perché il colpo da tre punti di Insigne arriva dopo la sostituzione contro la Samp. Un cambio che evidentemente è servito da lezione e ha ridato al giocatore nuovi stimoli anche dopo la parentesi opaca in Nazionale. Degli attuali nove punti del Napoli, del resto, sei portano la firma di Insigne. Un bottino da leader, confermato non solo dal bacio di Ancelotti, ma anche dal caloroso abbraccio di tutta la squadra a fine partita. Due gesti importanti e ricchi di significato. Insigne ha preso il Napoli per mano. Ora sotto con la Champions.