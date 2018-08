Amichevoli, riscatto Napoli: tris al Borussia Dortmund

07/08/2018

In Svizzera, a San Gallo, il Napoli scende in campo per la seconda amichevole internazionale sfidando il Borussia Dortmund. La squadra di Ancelotti vuole riscattarsi dalla pesante sconfitta maturata qualche giorno fa a Dublino contro il Liverpool (5-0). Pronti, partenza e dopo 7’ gli azzurri trovano in vantaggio: errore in uscita del Borussia, il Napoli ruba palla a centrocampo con Hysaj, l’albanese serve Milik che lascia esplodere il suo sinistro insaccandolo alla sinistra di Burki. Al 13’ il Dortmund sfiora il pareggio: errore di Rog che favorisce Dahoud, ma il destro del centrocampista tedesco scheggia la traversa. Al 29’ arriva il raddoppio della squadra di Ancelotti: Verdi dalla bandierina crossa al centro dell’area per la testa di Maksimovic , che salta più in alto di tutti e batte Burki. Nei restanti minuti del primo tempo il Napoli si difende con ordine lasciando pochi spazi alla squadra tedesca. Il primo tempo termina 2-0 per i partenopei. Nella ripresa il Borussia trova la rete per accorciare le distanze. Al 65’ Philipp si fionda su una palla vagante in area di rigore del Napoli, la sua conclusione s’insacca sotto la traversa. Nulla da fare per Karnezis. Nei restanti minuti gli azzurri gestiscono le sortite avversarie sino a chiudere il match al 91’: Fabian Ruiz, subentrato a Chiriches, crossa al centro dalla sinistra trovando Callejon , entrato al posto di Milik, pronto a realizzare una magnifica rete con un sinistro a giro sul secondo palo. Il Napoli, quindi, riscatta la batosta di Dublino battendo il Borussia Dortmund 3-1. Finalmente buone indicazioni per la squadra partenopea contro un avversario di caratura internazionale. Il miglior modo di mettersi alle spalle la brutta cinquina rifilata dal Liverpool.

ANCELOTTI: "MENO ERRORI, POSSIAMO CRESCERE"

"Meno errori rispetto alla partita col Liverpool. Dobbiamo e possiamo crescere. Siamo fiduciosi". Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, su Twitter nell'immediato post partita di Borussia Dortmund-Napoli 1-3. E ancora: "Non si possono fare paragoni tra la partita con il Liverpool e questa. Ma anche per la tipologia tattica dell'avversario. Il risultato di Liverpool è dipeso anche dal momento e dall'avversario. Ma i risultati adesso lasciano il tempo che trovano. Noi giochiamo queste gare per cercare di migliorare e proseguire con il nostro progetto. Di certo quando si è in fase di preparazione piano piano si migliora. Abbiamo bisogno di tempo per cambiare qualcosa e per fare quello che abbiamo in testa. Siamo stati più compatti ed abbiamo rischiato meno. Quando le gambe staranno meglio presseremo di più. Stiamo lavorando molto in allenamento ed è impossibile tenere i ritmi altissimi". Su Milik: "Per lui è molto positivo segnare, ma per noi Arek è utile non solo per i gol ma anche per il tipo di gioco. Sta bene, deve migliorare la condizione e sta crescendo".