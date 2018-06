Roma, Pallotta scherza su Alisson e Nainggolan. Ma dalla Spagna danno il brasiliano al Real

14/06/2018

James Pallotta disinnesca la bomba di mercato. Prima si diffonde la notizia di una confidenza fatta dal presidente della Roma a un gruppo di tifosi e riportata da AreaNapoli.it: "Per Alisson servono 78 milioni ed è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all'Inter". Roba grossa, roba che scotta uscita da un ristorante partenopeo anche se poi puntuale arriva la smentita: "Le mie dichiarazioni erano risposte sarcastiche a dei tifosi". Ma in serata Mundo Deportivo ha lanciato la bomba: Alisson andrà davvero al Real per 75 milioni più bonus. Al portiere un contratto di 6 anni.