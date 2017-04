Napoli, Sarri: "Il successo con la Lazio è un passaggio chiave"

9 aprile 2017

"Anche se ci hanno eliminati, la vittoria contro la Juve ci ha dato la convinzione di essere sulla strada giusta" ha precisato ancora Sarri. "Infatti nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti dei bianconeri. Per questo ero sicuro che stasera avremmo risposto benissimo: i dieci minuti di difficoltà, nel secondo tempo, non dipendono da un calo fisico, ma da un calo di tensione dovuto alla sensazione di sicurezza del risultato".



"Obiettivo Roma? A fine anno tireremo le somme: stasera eravamo chiamati a un passaggio importante, ora dovremo cercare di fare più punti possibile fino a fine stagione e poi vedremo dove saremo arrivati. Hamsik? È un ragazzo talmente semplice che a volte si autolimita: è un campione assoluto e noi non possiamo farne assolutamente a meno. Spesso gli risparmiamo l’ultimo quarto d’ora per farlo rifiatare, perché è difficile per me non schierarlo dall’inizio. Spero che i tre davanti rimangano con noi anche l’anno prossimo e conto di recuperare gli altri in maniera totale: a esempio Milik quando tornerà in piena condizione farà bene e lo stesso farà Pavoletti, appena troverà la forma giusta. Nel reparto offensivo siamo messi bene".



"Cosa si può fare per migliorare ulteriormente questo gruppo e raggiungere qualche risultato importante? Ci sono squadre che sotto certi punti di vista hanno qualcosa in più di noi. Noi abbiamo iniziato un percorso di questo tipo, diverso, considerando che non siamo una potenza economica di questo calcio. Abbiamo cercato di dare un’identità alla squadra e vogliamo crescere dal punto di vista della mentalità e della personalità: dal punto di vista materiale, invece, dobbiamo essere in grado di subire qualche gol in meno.”