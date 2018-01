Lazio, Inzaghi alza la guardia: "Il Chievo ci dà sempre fastidio"

20 gennaio 2018

Un incontro che arriva in pieno mercato, anche se Inzaghi si dice già soddisfatto dell'arrivo di Caceres: "Sarà per noi un valore aggiunto che ci aiuterà nel nostro cammino. Si è subito inserito bene, è disponibile e ha grandissima esperienza", dice dell'uruguaiano Inzaghi. "Il mercato è sempre aperto fino alla fine del mese - aggiunge -. Avevamo un uomo in meno nel reparto difensivo, ora abbiamo colmato la lacuna con l'arrivo di Caceres. A metà campo il problema è Di Gennaro e in quel ruolo siamo scoperti in questo momento e con la società vedremo. In attacco siamo a posto".



Diversa la situazione di Stefan de Vrij, per il quale è in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno prossimo: "E' molto sereno e riposato, stiamo aspettando questa famosa fumata bianca e speriamo arrivi il prima possibile". Infine Inzaghi torna sull'incontro con gli arbitri sul Var: "E' stato costruttivo anche se poteva essere fatto anche prima. Io penso che gli arbitri devono continuare ad arbitrare nonostante il Var. I nostri arbitri e i segnalinee sono i migliori e non devono avere problemi ad arbitrare, che ci sia il Var oppure no".