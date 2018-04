Lazio, infortunio per Immobile: stagione finita

29 aprile 2018

Tegola per la Lazio, che perde Ciro Immobile per il finale di stagione. L'attaccante è stato costretto ad abbandonare la gara contro il Torino dopo 13' minuti per infortunio: al suo posto Simone Inzaghi ha fatto entrate Caicedo. Si parla di stiramento al flessore della coscia destra, lunedì verrà sottoposto a ulteriori accertamenti e non si esclude l'interessamento del tendine. Il giocatore è stato inquadrato in lacrime in panchina.