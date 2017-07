Juve, Higuain: "Quest'anno sarà ancora più difficile, ma abbiamo la forza di lottare per lo scudetto"

24 luglio 2017

Gonzalo Higuain è pronto a fare ancora meglio nella sua seconda stagione bianconera. " Mi sento in forma, fisicamente e mentalmente. E sono più maturo. Qui ho trovato la mentalità e l'equilibrio che cercavo", ha detto. Sarà ancora Juve contro tutti? "Sappiamo di avere la forza di lottare per lo scudetto. Penso che il nostro gioco sarà simile a quello dell'anno scorso, anche se con i nuovi compagni potremo giocare ancora con maggiore velocità in avanti".

La storia dice che di solito il "Pipita" rende di più al secondo anno... "Se anno dopo anno miglioro significa che cresco e allora speriamo di segnare ancora di più quest'anno. I gol sono tutti importanti, quello della prima giornata come quello dell'ultima, altrimenti non si arriva a lottare per i trofei. Le sensazioni sono positive ho trovato una squadra che ha voglia ed è un bene perché quest'anno sarà ancora più difficile ed equilibrato", ha aggiunto dal sito della Juve. Il primo obiettivo è la Supercoppa italiana contro la Lazio: "Abbiamo tre o quattro giorni di allenamento nelle gambe per ora, ma alla Supercoppa del 13 agosto manca tanto e c'è ancora qualche amichevole da giocare, contro avversari importanti. Partite del genere permettono di mantenere alta la tensione e ci aiuteranno ad arrivare pronti alla prima gara ufficiale della stagione".