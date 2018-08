Juve, Bonucci divide lo Stadium: insulti e applausi

25/08/2018

Quella contro la Lazio non è solo la prima casalinga di Cristiano Ronaldo, ma anche la partita del ritorno di Leonardo Bonucci che, dopo la stagione al Milan, ha fatto fa il suo nuovo debutto allo Stadium. Contro la Lazio, il difensore ha diviso in due lo stadio: la Curva Sud gli ha riservato solo fischi e insulti sin dal riscaldamento ("Mercenari non ne vogliamo" uno dei cori), mentre il resto dei tifosi lo ha incitato e applaudito.

Un'accoglienza così probabilmente se l'aspettava sin dal giorno della sua presentazione. "Io accetto i fischi dei tifosi. Quelli degli avversari mi caricheranno, quelli dei miei tifosi dovrò tramutarli in applausi. La mia risposta dovrà essere sul campo perché sono un professionista" aveva dichiarato Bonucci, il cui ritorno a Torino ha diviso i tifosi.



Una spaccatura che è emersa, come prevedibile, nella prima gara casalinga della nuova stagione. Da una parte la Curva Sud, che non ha risparmiato insulti ("Mercenari non ne vogliamo". "Oh Bonucci sciacquati la bocca". "Uomo di m...", alcuni cori intonati durante il primo tempo della sfida tra Juventus e Lazio), dall'altra il resto dello stadio. Uscito come da tradizione per primo dagli spogliatoi per il riscaldamento, al centrale bianconero è stato riservato uno stendardo di "bentornato", ma non sono mancati i fischi ogni volta che calciava la palla.