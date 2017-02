Il Barcellona valuta Allegri: contatto con Braida

26 febbraio 2017

In estate Gunners e blaugrana potrebbero cambiare allenatore e hanno messo nel mirino proprio lo juventino che continua a vincere con la sua armata bianconera. Wenger è praticamente out, mentre Luis Enrique è chiamato a salvare la sua panchina con due imprese in Champions e in campionato.



Il profilo di Allegri piace e lo stesso Max è affascinato da un'esperienza all'estero. Nella sua testa c'è da sempre la Premier League, ma sarà difficile rifiutare il Barcellona e la Liga. In Catalogna il tecnico è sponsorizzato fortemente da Ariedo Braida. I due sono molto amici e hanno lavorato insieme, e con buoni risultati, al Milan. Per questo tra i due ci sarebbe già stato un contatto telefonico, giusto per capire la fattibilità dell'affare. Sulla lista della dirigenza blaugrana, però, ci sono anche Koeman e Pochettino.