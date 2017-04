Inter, Pioli concede un pomeriggio di libertà: "In ritiro nuovamente questa sera"

27 aprile 2017

In accordo con il club, il tecnico dell'Inter Stefano Pioli ha concesso ai giocatori qualche ora da trascorrere con le famiglie nel pomeriggio dopo il lavoro dei primi due giorni di ritiro. "I ragazzi hanno lavorato al massimo nelle ultime 48 ore e meritano qualche ora da trascorrere a casa" ha spiegato Pioli. "Nei prossimi giorni lavoreremo moltissimo concentrandoci in maniera esclusiva sulla tattica per il match con il Napoli". I giocatori saranno liberi nel pomeriggio e torneranno al Centro Sportivo Suning in serata.