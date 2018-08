Inter, Nainggolan in discoteca con Fabrizio Corona: tifosi irritati

21/08/2018

Non ha ancora messo piede in campo con la maglia dell’Inter in una gara ufficiale ma Radja Nainggolan fa già discutere di sé in casa nerazzurra. Nelle ultime ore il belga è finito al centro della polemica dopo la diffusione di alcune foto che lo ritraggono in una nota discoteca in provincia di Bergamo lo scorso venerdì notte (due giorni prima di Sassuolo-Inter) in compagnia di Fabrizio Corona. L’ex romanista è attualmente infortunato ma i tifosi dell’Inter non hanno gradito l’uscita notturna del centrocampista.

Arrivato questa estate dalla Roma per 24 milioni di euro più i cartellini di Zaniolo e Santon, Nainggolan all’Inter è attualmente fermo ai box per un infortunio muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo durante Sassuolo-Inter, prima uscita dei nerazzurri in serie A. Il centrocampista ha seguito i compagni dalle tribune del Mapei Stadium con tanto di sguardo al lato B di una ragazza presente sugli spalti: l’episodio non è passato inosservato al pari della sua uscita notturna in compagnia di Fabrizio Corona in un locale nel bergamasco. I tifosi nerazzurri non l’hanno presa e gli contestano una vita poco regolare al di fuori dal campo. A maggior ragione perché il centrocampista deve ancora recuperare dall'infortunio muscolare. Sui social in tanti lo hanno invitato a darsi una regolata. Le risposte, come sempre, si attendono dal terreno di gioco. (Foto tratta dal profilo social Casa Loca)