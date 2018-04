Inter, dagli sponsor cinesi in arrivo 20 milioni

27 giugno 2017

Soldi freschi per l' Inter , ma il Fair Play andrà comunque onorato con delle plusvalenze entro il 30 giugno: è questa la situazione della società nerazzurra, che è pronta ad annunciare un accordo commerciale con uno sponsor cinese che porterà nelle casse la cifra di 20 milioni . Si tratta di una partnership con alcune aziende vicine al gruppo Suning che utilizzerano in Cina il marchio nerazzurro.

Nell'ultimo anno la dirigenza di Suning aveva già garantito nuove entrate - 15 milioni - con l'acquisto dei cosiddetti "naming rights" di Pinetina e Interello, poi era stato siglato l'accordo con la casa automobilistica SWM Motors, che è diventata l'auto ufficiale per l'area Greater China.



Ora col nuovo accordo triennale entreranno nel bilancio, che verrà chiuso venerdì, 20 milioni a stagione. In Cina aziende vicine a Suning utilizzeranno il marchio Inter associato ai propri prodotti. Questa mossa, che avrà effetti benefici sul bilancio, non scongiurerà comunque la necessità di incamerare 25-30 milioni in plusvalenze entro il 30 giugno per evitare restrizioni alla rosa nelle competizioni europee (nella stagione 2018-2019) o sacrifici negli acquisti. I primi 9 milioni dovrebbero arrivare dalla cessione di Banega al Siviglia. Altri 12 dalla cessione di Caprari nell'affare Skriniar.