Il Milan cambia maglia: il derby in bianco

14 aprile 2017

Ricordate il derby d'andata? Ok la doppietta di Suso e il gol al 92' di Perisic, ma in molti si erano lamentati per la scelta cromatica delle due maglie. Troppo scure, troppo simile tanto che sia allo stadio che in tv si faceva fatica distinguere le due squadre. Ora questo problema non ci sarà. Il Milan ha deciso di giocare con la seconda divisa bianca perché gioca in trasferta e per evitare un altro caso che aveva coinvolto la Lega, gli arbitri, la Nike e l'adidas.