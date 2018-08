Serie A, Chievo-Juventus 2-3: Bernardeschi salva l'esordio di Ronaldo

18/08/2018 di MAX CRISTINA

Tre punti sofferti per la Juventus alla prima di Serie A che in casa del Chievo ha trovato il successo per 3-2 solo al 93'. Cristiano Ronaldo non ha trovato il gol all'esordio nel campionato italiano, ma al Bentegodi è successo di tutto.Dopo il vantaggio immediato di Khedira, il Chievo ribalta il risultato con Stepinski e il rigore di Giaccherini. Nel finale l'autorete di Bani e la zampata di Bernardeschi al 93' valgono la vittoria bianconera.

All'inferno e ritorno con Cristiano Ronaldo attore splendente, cercato, illuminato, ma non protagonista. La Juventus non stecca l'esordio in campionato in casa del Chievo , ma quando tutti aspettavano la firma griffata di CR7 è arrivata quella di Bernardeschi, al 93', forse l'uomo meno chiacchierato dell'estate in casa bianconera. Una freccia che Allegri ha messo in campo quando le cose hanno iniziato a prendere una piega sgradevole, raddrizzando una partita che dopo mezz'ora di dominio totale si era portata sui binari gialloblù a cavallo tra i due tempi. La differenza alla fine l'ha fatta il tasso tecnico enorme per differenza, ma il 3-2 raggiunto dalla Juve solo a tempo scaduto è un segnale importante per la banda bianconera e per lo stesso Ronaldo: è bello pedalare, sì, ma c'è sudare. Baccini insegna. Al Bentegodi è uscita una partita bella e combattuta un po' a sorpresa, anche perché ai campioni d'Italia sono bastati poco più di due minuti per trovare la via del gol alla prima occasione buona con Khedira bravo a infilare Sorrentino sugli sviluppi di un calcio piazzato. Gol alla prima occasione contro la vittima sacrificale della vigilia e una marea di occasioni costruite dal 4-4-2 di Allegri, con Dybala e Ronaldo a scambiarsi posizioni e campo, permettendo agli esterni di provare e trovare la conclusione con disarmante facilità. Ma non il gol. Quello, follia del calcio vuole, l'ha trovato il Chievo alla prima occasione utile con il giocatore più in ombra fino a quel momento: Stepinski . Il centravanti, approfittando del rilassamento generale dei bianconeri e della qualità di Giaccherini, ha staccato in area lasciando colpevolmente solo da Bonucci infilando la porta di Szczesny per il pareggio. Il tutto vincendo la paradossale sfida a distanza con l'avversario dai cinque palloni d'oro, a secco a fine partita dopo sei tentativi. La comfort zone juventina però è rimasta nella ripresa, almeno nella parte iniziale. Un rientro in campo soft che ha dato coraggio al Chievo, capace di uscire palleggiando dal pressing abbozzato da Khedira e compagni e trovando, grazie a Giaccherini dal dischetto dopo essere stato atterrato da Joao Cancelo il momentaneo 2-1 che ha ribaltato di nuovo le energie in gioco. Dal 54' in poi è tornata la valanga di occasioni bianconere al Bentegodi con il 4-2-4 voluto da Allegri camuffato da 2-4-4 che ha messo a ferro e fuoco l'area di Sorrentino. Il portiere e Cacciatore si sono superati su Ronaldo in più di un'occasione, Mandzukic ha sfiorato il gol di testa ma è stato Bani , difensore del Chievo, a battere il proprio compagno infilando la propria porta sugli sviluppi di un corner. Nel finale è successo di tutto, ma alla fine è arrivato il finale più atteso alla vigilia. Non banale come si pensava, anzi. Prima il gol di Mandzukic annullato dall'arbitro per una carica di Ronaldo su Sorrentino; poi, cinque minuti dopo proprio per l'infortunio del portiere costretto a lasciare il campo, è arrivata la zampata di Bernardeschi dopo una sgroppata di Alex Sandro sulla sinistra, fulminando subito il neoentrato Seculin. Un gol da tre punti, una rete fondamentale: in attesa che CR7 raddrizzi la mira.

LE PAGELLE

Cristiano Ronaldo 6,5 - Non trova il gol all'esordio e per questo sorprende, ma per questione di dettagli. Sei conclusioni non andate a buon fine per le parate di Sorrentino e le giocate difensive del Chievo, ma ogni volta che tocca palla è un pericolo per gli avversari.





Bonucci 5,5 - In occasione del gol del Chievo si dimentica di marcare Stepinski in area di rigore lasciando la punta libera di colpire di testa. Una pecca grave in una partita poco complicata dal punto di vista difensivo. Riceve i fischi di una parte dei propri tifosi.





Joao Cancelo 5 - Bene i primi venti minuti poi si distrae un po' troppo nel corso della partita. Il rigore che concede atterrando Giaccherini è un errore da matita rossa.





Bernardeschi 7 - Entra in campo con il piglio giusto ed è lui la freccia decisiva. Propizia l'autorete di Bani per il pareggio e trova la zampata vincente in pieno recupero.





Giaccherini 6,5 - La qualità offensiva dei clivensi passa tutta dai suoi piedi. Assist, rigore procurato e gol dell'ex. Non male contro i campioni d'Italia.





Stepinski 6,5 - Firma il gol del momentaneo pareggio dopo 38' di solitudine e la partita - anche la sua - cambia. Prende fiducia e gioca per la squadra tenendo in apprensione la coppia centrale bianconera.





Sorrentino 7 - Subito battuto da Khedira, vince la scommessa con CR7 che nel finale lo costringe a uscire dopo un brutto scontro. Esce dal campo sul 2-2 al 93', poi...