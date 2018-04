Champions, Liverpool-Roma a Brych

22 aprile 2018

Sarà Felix Brych l'arbitro di Liverpool-Roma, semiifnale di andata della Champions League, in programma martedì sera ad Anfield Road. Per il direttore di gara tedesco, che prenderà parte anche ai Mondiali in Russia, sarà la seconda apparizione stagione nello stadio dei Reds dopo quella fatta all'inizio del mese in occasione dell'andata dei quarti di finale tra la squadra di Klopp e il Manchester City (3-0 il risultato finale).