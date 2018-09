Champions League, Liverpool-Psg 3-2: decisivo Firmino al 92'

18/09/2018

I vice campioni d’Europa del Liverpool sfidano ad Anfield il Psg. Pronti, partenza e i Reds si rendono pericolosi al 6’: Areola è chiamato subito a fare gli straordinari deviando in corner una conclusione di Van Dijk. All’8’ il portiere francese è ancora protagonista respingendo in angolo una conclusione dal limite di Milner. Il Psg non sembra essere ancora sceso in campo visto che al 15’ è di nuovo il Liverpool a rendersi pericoloso: Gomez cerca la rete con un colpo di testa ma la sfera sfila di poco oltre il palo. Il Psg si fa vedere al 17’: Neymar cerca di sorprendere Alisson ma l’ex Roma si fa trovare pronto. Nel caos dell’area di rigore Cavani calcia verso la porta ma il portiere del Liverpool sventa qualsiasi pericolo.



Tutto tace sino al minuto 31: cross dalla sinistra di Robertson per la testa di Sturridge che sorprende Areola. 1-0 per i Reds. Non c’è storia ad Anfield, i padroni di casa dominano in lungo e in largo. Al 35’ Bernat stende in area Wijnaldum: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Milner che non fallisce e porta il risultato sul 2-0 per il Liverpool. Al 40’ i parigini riaprono il match: Meunier ribadisce in rete una palla vagante in area con una bella conclusione volante.



La prima emozione della ripresa si registra al 57’: Sturridge si scontra in area con Areola, il portiere francese resta a terra dolorante e Salah insacca ma il direttore di gara ferma tutto. Al 61’ Areola effettua una strepitosa parata: Sturridge cerca la doppietta di testa ma la sfera viene respinta dal portiere. Il Psg risponde agli inglesi all’83’ quando Mbappé piomba su un pallone vagante e fredda Alisson: siamo sul 2-2. Quando la gara sembra destinata a finire ecco che al 92’ Firmino lascia partire un destro poderoso che fredda Areola e fa esplodere Anfield.