Champions League: Juventus-Monaco, vietato fallire. I bianconeri ad un passo dalla finale

9 maggio 2017

L'attesa è finita. Dopo le due straordinarie partite nei quarti di finale contro il Barcellona e l'autoritaria vittoria nel Principato nella gara di andata delle semifinali della Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri affronta il suo ultimo ostacolo sulla strada verso Cardiff. La doppietta di Gonzalo Higuain, che ha steso Mbappé e compagni una settimana fa, consente alla 'Vecchia Signora' di affrontare la sfida dello Stadium con una gigantesca sicurezza nei propri mezzi e la consapevolezza di poter recitare un ruolo da assoluta protagonista anche in Europa. Il pareggio nell'ultimo turno di campionato nel derby della Mole contro il Torino, non ha minato le certezze di un gruppo che, nonostante le numerose vittorie, mai come quest'anno è apparso affamato e cinico.



Ad alimentare ulteriormente sogni e speranze di tutti i tifosi juventini ci pensa anche la cabala. Nessuna squadra, infatti, ha mai recuperato una sconfitta per 2-0 in casa nelle ultime quattordici occasioni della fase ad eliminazione diretta della Champions League. Nessun club francese, inoltre, ha mai sconfitto la Juventus nelle competizioni europee, con i bianconeri che nei quattordici precedenti si sono imposti per undici volte con tre pareggi. La truppa di Massimiliano Allegri, poi, insieme con il Real Madrid, l'altra grande favorita per un posto in finale dopo il 3-0 nella gara di andata contro i cugini dell'Atletico, è l'unica squadra imbattuta in questa edizione della Champions.



Tutto o quasi, insomma, pende dalla parte di Gigi Buffon e compagni, anche se Massimiliano Allegri è stato chiarissimo alla vigilia: "Dobbiamo interpretare la sfida come se fosse una partita secca", ha tuonato in conferenza stampa. Alle parole dell'ex allenatore del Milan, hanno fatto eco quelle del tecnico dei transalpini Jardim che ha messo in guardia la Juve: il sogno del Monaco non si è ancora spento...