Champions League: Barcellona a secco con l'Olympiacos, l'Atletico stecca in casa con il Qarabag

31 ottobre 2017

Atletico Madrid-Qarabag. Nei primi minuti inizia subito il dominio territoriale dei padroni di casa, ma anche il Qarabag non rinuncia ad attaccare. La prima vera occasione arriva al 3' minuto con una botta di destro di Griezmann, vola Sehic che si allunga e manda in corner. Dopo tanto equilibrio al 40' il Qarabag passa clamorosamente avanti con un gran colpo di testa di Michel da calcio d'angolo che sorprende Oblak sul primo palo. Gli azeri dimostrano di essere una squadra solida ed ostica e i Colchoneros non riescono a trovare il pareggio prima dell'intervallo e vanno negli spogliatoi tra i fischi del Wanda Metropolitano. Nella ripresa al 48' va subito vicino al gol l'Atletico con Gameiro che spreca a porta libera sulla respinta di Sehic e manda incredibilmente a lato. Rischio enorme per gli spagnoli cinque minuti dopo quando arriva il salvataggio di Savic sulla linea di porta su tiro di Sheydaev. L'Atletico avverte il pericolo e risponde subito trovando la rete del pareggio con Thomas che al 56' fa partire una bomba di destro da fuori area che si infila sotto la traversa. Al 60' c'è l'episodio che può cambiare la partita con l'espulsione diretta di Pedro Henrique che con un intervento durissimo a gamba alta prende in pieno volto Godin, Qarabag in 10 uomini per mezz'ora. L'Atletico in superiorità numerica si butta tutto in avanti alla ricerca del sorpasso ma sbatte sul portiere ospite che salva i suoi sui tiri di Gabi e Gaitan nel finale. La partita si conclude così sull'1-1, i ragazzi di Simeone collezionano la quinta partita senza successo in Champions League e con la contemporanea vittoria della Roma contro il Chelsea, la strada verso gli ottavi si fa sempre più in salita. Gli spagnoli restano terzi a 3 punti, mentre i giallorossi comandano il girone con 8 superando i londinesi che restano fermi a 7.



Olympiacos-Barcellona. Il Barcellona inizia subito il suo famoso tiki-taka alla ricerca dello spazio giusto per colpire ma la retroguardia greca è molto compatta e concentrata fermando Messi e compagni. Prima occasione per gli ospiti al 20' con Messi che spara da pochi metri ma Proto si salva in qualche modo. Ancora l'argentino che al 28' entra in area con il solito slalom da paura e calcia in diagonale ma il portiere belga si supera di piede. L'Olympiacos riesce a reggere l'urto blaugrana e si va all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il copione della partita non cambia con il Barcellona che cerca la via del vantaggio ma spreca ancora una volta al 65' con Messi che dopo un pasticcio della difesa greca conclude fuori davanti a Proto. Gli spagnoli fanno un possesso palla lento e prevedibile e non riescono a sbloccare il match. All'80 arriva la traversa di Suarez che scavalca Proto con un pallonetto ma viene fermato dalla parte alta del legno. Messi ha ancora sui piedi il gol del possibile 1-0 ma il portiere belga li nega ancora una volta la rete salvando i greci. La gara finisce 0-0 con tanti rimpianti da parte dei blaugrani che però con il pareggio della Juventus a Lisbona restano in testa al girone a 10 punti. Primo punto in Champions invece per i greci.