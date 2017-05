Arbitro finale Champions League: Brych dirige Juventus-Real Madrid

12 maggio 2017

Un arbitro tedesco dirigerà la finale di Champions League 2017 a Cardiff tra Juventus e Real Madrid al National Stadium of Wales. La Uefa ha designato il 41enne Felix Brych che in questa edizione del torneo ha già diretto i bianconeri nella sfida vinta in casa del Porto e sarà coadiuvato da assisteni tedeschi e un quarto ufficiale serbo. Nel 2014 lo stesso Brych arbitrò la finale di Europa League a Torino tra Benfica e Siviglia.

Oltre alla sfida vinta dalla Juventus in casa del Porto 2-0 nell'andata degli ottavi di Champions, Brych ha arbitrato anche la prima sfida nel girone del Napoli, quella vinta al San Paolo contro il Benfica.



In totale in carriera, sono tre i precedenti dell'arbitro tedesco con la Juventus. Oltre alla sfida in Portogallo di questa stagione, Brych diresse i bianconeri nella vittoria 1-0 contro il Manchester City nei gironi del 2015/16 e nella sconfitta in casa dell'Atletico Madrid (1-0) nella stagione precedente.



La squadra arbitrale che dirigerà la finale di Cardiff:

Arbitro: Felix Brych (GER)

Assistenti: Mark Borsch, Stefan Lupp (entrambi GER)

Quarto ufficiale: Milorad Mažić (SRB)

Assistenti addizionali: Bastian Dankert, Marco Fritz (entrambi GER)

Assistente arbitro di riserva: Rafael Foltyn (GER)