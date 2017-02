Wenger: "Futuro? Lo decido a marzo o aprile". Allegri alla finestra

16 febbraio 2017

L'intervista alla ZDF è stata rilasciata prima del match di Champions contro il Bayern, ma dopo i continui rumors sul futuro del manager francese è venuto fuori uno stralcio. La dirigenza e il tecnico sono in contatto per discutere il rinnovo (si parla di un biennale), ma i tifosi sono sempre più sul piede di guerra e l'ennesima annata senza titoli potrebbe portare al divorzio.



Coppe nazionali a parte, Wenger non vince la Premier dalla stagione 2003-2004 e l'ultimo grande traguardo raggiunto dal suo Arsenal è stato nel 2006 quando perse la finale di Champions League contro il Barcellona. Da allora, solo e quasi esclusivamente delusioni. E così con gli anni il rapporto si è deteriorato sempre più, fino ad arrivare all'insostenibile situazione di quest'anno. I tifosi chiedono a gran voce la cacciata e il loro preferito è Massimiliano Allegri, che a fine stagione potrebbe cercare nuovi stimoli altrove e la Premier lo attira parecchio.



La lista dei candidati alla successione è, però, lunga: da Benitez (Newcastle) a Tuchel (Borussia Dortmund), passando per Howe (Bournemouth), Hasenuttl (RB Lipsia) e Schmidt (Bayer Leverkusen). Allegri è il nome che intriga di più: a Torino non possono dormire sonni tranquilli.