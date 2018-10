Turchia, Arda Turan rinviato a giudizio per molestie e aggressione: rischia 12 anni di carcere

16/10/2018

Grosso guaio per Arda Turan, centrocampista turco in prestito dal Barcellona al Basaksehir, con cui non ha ancora esordito nella stagione in corso a causa della maxi squalifica di 16 giornate, poi ridotta a 10, rimediata nella passata annata per aver spinto un guardalinee. L'ex Atletico Madrid è stato incriminato per aggressione e rischia fino a 12 anni di carcere a causa di una rissa in un locale di Istanbul di cui è stato protagonista e nel corso della quale ha otto il naso ad un noto cantante, Berkay, che avrebbe poi addirittura anche minacciato con una pistola.