Spagna, evasione fiscale: Ronaldo rischia il carcere

26 dicembre 2017

Cristiano Ronaldo nella bufera. In Spagna, e in particolare sulle colonne del "nemico" Mundo Deportivo, si torna a parlare della presunta evasione fiscale contestata a CR7 dal fisco iberico. Un'evasione talmente importante da poter ipotizzare, per il portoghese del Real Madrid, addirittura la carcerazione. Nell'audizione dello scorso 7 dicembre, di Caridad Gomez, capo dell’Unità di coordinamento centrale del Tesoro in materia di reati fiscali, ha infatti spiegato: "In una situazione normale, Cristiano Ronaldo dovrebbe finire in prigione. Onestamente, abbiamo in carcere persone che non hanno dichiarato 125.000 euro".