Premier League: Lukaku show, il Manchester United vince 4-0

13 agosto 2017

Romelu Lukaku si è già preso il Manchester United . L'attaccante belga, arrivato per la cifra record di 85 milioni di euro, era già andato in gol in Supercoppa. Ma al debutto in Premier con i Red Devils si è superato: doppietta decisiva nel 4-0 rifilato al West Ham, con Martial e Pogna a segno nel finale. Vince anche il Tottenham che, in trasferta, ha battuto il Newcastle 2-0 grazie a Dele Alli e Ben Davies.

Voleva il centravanti che risolvesse tutti i problemi del suo United. Voleva un attaccante che sostituisse Ibrahimovic ma soprattutto in grado di reggere il peso dell'Old Trafford e di tutto il campionato inglese. Non era difficile intuire che la scelta di acquistare Romelu Lukaku fosse quella giusta. E i maligni, che contestavano la cifra investita dal Manchester per il belga, 85 milioni di euro, sono già stati zittiti. Gol al debutto in Supercoppa, doppietta alla prima in Premier League, all'Old Trafford, contro il West Ham.



La squadra di Bilic ha assistito quasi impotente: in pochissime occasioni Arnautovic e Chicharito Hernandez hanno impensierito De Gea. La squadra di Mourinho, invece, si è distesa più volte in avanti, trovando una manovra a tratti anche molto piacevole, ben orchestrata da Mata e Mkhitaryan e alimentata dalle folate di un imprendibile Rashford. Ecco: il giovane attaccante dello United ha giocato una partita da urlo. Prima l'assist per l'1-0 di Lukaku, abile a buttarsi nello spazio e a fulminare Joe Hart. Poi Rashford ha colpito un palo con un bel destro a giro. In mezzo, il 2-0 sempre di Lukaku: inzuccata su punizione di Mkhitaryan. Dopo la traversa scheggiata da Blind al termine di un'azione da manuale lo United ha dilagato. Prima il 3-0 di Martial, infine il 4-0 di Pogba, bravo a battere Hart con un destro dal limite.