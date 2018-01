Premier, Conte replica a Mourinho: "Io clown? Soffre di demenza senile..."

5 gennaio 2018

Con queste parole Antonio Conte torna a polemizzare a distanza con Jose Mourinho che, rispondendo a una domanda della stampa sui suoi atteggiamento più compassati in panchina, aveva detto di non essere più un allenatore "che fa il pagliaccio a bordocampo". Una stoccata che per molti è stata diretta al tecnico italiano che, per sicurezza, ha contrattaccato: "C'è una persona che continua a guardare qui. Se ne è andato, ma continua a guardare qui. E dimentica ciò che è stato in passato, forse soffre di demenza senile".



Nella conferenza stampa londinese si è parlato pure di mercato in cui è uscito il nome di Barkley: "Non è il mio mestiere, ci pensa la società a migliorare la squadra. Barkley è un giocatore inglese, giovane con buone prospettive. Credo che possa essere una buona occasione per noi". Il centrocampista dell'Everton e della nazionale inglese potrebbe arrivare a costo zero a luglio, ma per averlo a gennaio il Chelsea potrebbe spendere 17 milioni di sterline.