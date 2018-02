Pogba nel mirino dei critici: "Non è un grande calciatore"

12 febbraio 2018

Quella in corso non è certamente - almeno fino ad oggi - la miglior stagione del 24enne centrocampista francese. I numeri parlano chiaro: 23 partite disputate (un infortunio muscolare lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi facendogli perdere ben 12 gare), solo 3 gol realizzati e 10 assist. All'ex juventino manca, soprattutto, la capacità di calarsi nel ruolo. In Premier, infatti, ha raramente ricoperto il ruolo di mezzala, perfetto per le sue caratteristiche tecnico-atletiche. José Mourinho gli chiede quasi sempre di giocare nel duo davanti alla difesa: interdizione e impostazione. Le qualità per giocare lì, come fatto ad esempio a Euro 2016, non gli mancano di certo, ma non ha ancora imparato i tempi di gioco "giusti".



A rimproverare Pogba è stato anche Graeme Souness, ex leggenda del Liverpool, che in un editoriale ha dichiarato: "Paul Pogba è capace di grandi cose ma è molto lontano dall'essere un grande calciatore - ha scritto lo scozzese sul Sunday Times -. Non è uno in grado di prendersi le responsabilità che spettano a un regista. Ha 24 anni ed è stato pagato 89 milioni di sterline ma ancora non ha capito cosa viene chiesto a un calciatore che gioca nella sua posizione. Gioca come uno studente che corre dietro al pallone".