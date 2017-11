Mondiali 2018, playoff: Croazia e Svizzera, vietato sbagliare

9 novembre 2017

I playoff per Russia 2018 si aprono con due sfide molto delicate. Da una parte, la Croazia è chiamata a conquistare una qualificazione fino a settembre in mano agli uomini di Cacic. La sconfitta con la Turchia e il pareggio per 1-1 contro la Finlandia hanno portato non solo all'esonero del ct, ma anche al sorpasso al primo posto dell'Islanda. Così, ora a Dalic spetta il compito di trascinare i suoi alla fase a gironi. Farlo non sarà semplice: per quanto la Croazia sia infatti, favorita, di fronte ci sarà una vera e propria bestia nera. La Grecia, infatti, ha perso solo un match ufficiale, quello del 30 aprile 1997. Nella sfida valida per le qualificazioni al Mondiale del 1998, la Croazia vinse 1-0. Manolas e compagni arrivano a questa sfida grazie al secondo posto nel Gruppo H alle spalle del Belgio. Un piazzamento arrivato, come per i padroni di casa, all'ultima giornata grazie al 4-0 su Gibilterra. La Croazia cercherà di ottenere un successo dopo oltre 20 anni contro la Grecia per presentarsi al match di ritorno con un piccolo vantaggio, che potrebbe essere decisivo per Russia 2018.



L'altro match vedrà scendere in campo Irlanda del Nord e Svizzera. A Belfast, i padroni di casa, secondi nel Gruppo C alle spalle della travolgente Germania, sono chiamati alla vittoria per complicare il compito degli elvetici, superati all'ultima giornata dal Portogallo dopo il 2-0 dello scontro diretto, decisivo per la differenza reti. Missione complicata, dato che l'Irlanda del Nord ha perso le ultime due partite contro i tedeschi e contro la Norvegia, ma a secondo posto già acquisito. La Svizzera, inoltre, ha perso solo il match del Da Luz per 2-0, ottenendo comunque 27 punti sui 30 a disposizione, e potrà contare sul ritorno in casa al St. Jakob-Park. Le due formazioni non si affrontano dal 18 agosto 2004: allora, in amichevole, finì 0-0. In gare ufficiali, invece,la sfida manca addirittura dal 1964, dalle qualificazioni al Mondiale del 1966: in Irlanda del Nord finì 1-0 per i padroni di casa, mentre in Svizzera gli elvetici vinsero per 2-1, garantendosi il primo posto e il pass per il Mondiale inglese. La speranza, per gli uomini di Petkovic, è che la storia si ripeta.