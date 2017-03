La remuntada del Barcellona: "Impatto maggiore rispetto alla vittoria di una Champions"

12 marzo 2017

L'onda lunga dell'eccitazione per il successo sul Psg non si è arrestata. Il Mundo Deportivo ha pubblicato un editoriale del proprio direttore, Santi Nolla, nel quale si racconta di come l'impatto del 6-1 al Psg sia stato, al livello di percezione tra la gente nella vita di tutti i giorni e sui social network, superiore a quello di una vittoria in Champions.



"In una finale di Champions il mondo si divide in due: 50 per una squadra, 50 per un'altra. In questo caso la proporzione è stata di 90 a 10 per il Barcellona", scrive Nolla. Che traduce la portata dell'evento snocciolando una serie di numeri impressionanti legati a quei 7 minuti folli. La foto scattata da Garcés è stata vista da 80 milioni di persone sui vari profili social, un numero che non conteggia le pubblicazioni sui media: ciò vuol dire che la diffusione è stata globale (su Instagram lo scatto ha avuto quasi 2 milioni di like). In un amen, dal fischio finale in poi, il Barcellona ha avuto 750mila followers in più sui propri profili social.