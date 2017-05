La Premier ha il suo "Conte": Mou e Guardiola si inchinano

Già, perché il "debuttante" della Premier per stare davanti a tutti ha dovuto farsi largo tra i grandi del calcio europeo. Allenatori e calciatori. Senza abbassare mai lo sguardo. Il suo Chelsea forse non è la squadra di maggior qualità del campionato inglese, ma sicuramente è la più tosta. E' il marchio di fabbrica di Conte, che lavora duro in settimana, curando meticolosamente tutti i dettagli degli avversari e trasmettendo carica ed entusiasmo all'ambiente.



Lo sanno bene in Serie A. E ora anche in Premier. Quando Conte riesce a conquistare la squadra e a convincerli a seguirlo, il gioco è fatto. Lo dimostra l'annata sulla panchina del Chelsea. L'avvio di stagione, complicato anche dal rapporto con Diego Costa, non sembrava lasciar spazio a sogni di gloria, ma Antonio ha saputo trascinare tutti dalla sua parte, costruendo un gruppo unito e convinto di poter centrare il bersaglio grosso. Questione non solo di carattere e grinta, ma anche di intuizioni tattiche da grande allenatore.



Come dimostra il cambio di modulo dopo la lezione subita contro l'Arsenal. Un tre a zero che ha lasciato il segno nella stagione di Conte. Da qual momento, infatti, il tecnico dei Blues decide di tornare alla difesa a tre e di giocarsela alla pari con tutti. A muso duro. Senza timori e col piglio di chi vuole vincere subito. Da questa decisione nascono i successi più belli e importanti. Il poker a Mourinho e le rimonte con Tottenham e Manchester City.



Sono i momenti cruciali della stagione. Quelli che danno certezze al lavoro di Conte ed esaltano i tifosi dei Blues. Con i supporter del Chelsea Antonio instaura subito un rapporto di stima reciproca. Un feeling che sfocia anche in campo, con Conte pronto a gettarsi tra le braccia dei tifosi per esultare. Atteggiamento che contagia tutti e che porta la squadra a conquistare la sesta Premier della sua storia. Vincono i Blues, ma è il trionfo di Conte, che dopo l'Italia si prende anche l'Inghilterra.