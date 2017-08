Ibrahimovic, firma con lo United nelle prossime 24 ore

15 agosto 2017

L'immagine di Ibra che lascia il campo zoppicante durante la gara di Europa League tra United e Anderlecht non sarà dunque l'ultima di re Zlatan in maglia rossa. Lo svedese nelle ultime settimane ha postato spesso sui social foto e video che testimoniavano il suo duro lavoro per recuperare e guarire completamente dopo il brutto infortunio al ginocchio del 20 aprile che aveva fatto addirittura temere per la sua carriera. E qualche tifoso del Milan aveva anche iniziato a fantasticare sognando un ritorno dell'ex Psg in rossonero. In realtà Ibra si appresta si a tornare anche se non a Milano, bensì dove è stato fino a pochi mesi fa. A giugno il Manchester decise di non esercitare l'opzione per un possibile prolungamento del suo contratto ma le recenti aperture di Mourinho e la rapida ripresa del bomber stanno cambiando ogni scenario.



Il Sun cita fonti interne ai Red Devils secondo cui Zlatan riprenderà molto presto ad allenarsi a Manchester firmando presto un nuovo contratto. Il re è pronto a riprendersi il trono. E dovrebbe farlo nel giro di poche ore.