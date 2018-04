Guardiola e Mou, ancora veleni: "Giusto festeggiare". "City diversamente educato"

12 dicembre 2017

E' ancora infuocato il post di United-City a distanza di due giorni: al veleno il botta e risposta a distanza tra Guardiola e Mourinho, dopo la rissa nel tunnel dell'Old Trafford: "Quando perdi devi accettare la sconfitta, ma quando vinci è giusto festeggiare - le parole di Pep - Sono stato io a incoraggiare i miei a festeggiare. Ma non abbiamo mancato di rispetto a nessuno". "Per me è una questione di diversa educazione", la replica di Mou.

Guardiola respinge le accuse di Mourinho di aver mancato di rispetto al Manchester United alla fine del derby di domenica vinto 2-1 dal City a Old Trafford. "Eravamo felici per aver vinto un derby. Tutte le squadre del mondo quando vincono un derby sono felici. E festeggiano dentro il proprio spogliatoio", ha detto ancora lo spagnolo, che però non è entrato nel dettaglio di quanto accaduto. Nessun commento, dunque, su quanto scritto da 'Marca', secondo cui all'origine della rissa ci sarebbe una battuta del tecnico del City a Ibra. "Quello che dovevo dire l'ho già detto a chi sta svolgendo un'indagine per conto della Fa". "Pep dice quello che vuole e io non intendo commentare le sue parole - la replica stizzita di Mourinho - L'unica cosa che posso dire è che per me è tutta una questione di diversa educazione, niente più che questo".