Evra, la follia gli può costare 7 mesi di stop e il rischio-licenziamento

3 novembre 2017

Costerà caro, carissimo a Patrice Evra il calcio in faccia rifilato a un tifoso dell' Olympique Marsiglia prima della gara di Europa League contro il Vitoria Guimaraes. L'esterno francese ex Juve rischia non solo una lunghissima squalifica - si parla di 7 mesi - ma anche, secondo l'Equipe, il licenziamento da parte del suo club. Il Marsiglia aperto un'inchiesta interna e l'Uefa una indagine disciplinare.

Tutta la Francia si schiera contro Evra: "E' indifendibile. Un gesto indicibile che potrebbe costargli caro", titola appunto 'L'Equipe', in attesa che l'Uefa dichiari ufficialmente aperta la sua inchiesta disciplinare. Per l'altro giornale sportivo francese 'France Football' "Evra ha perso le staffe. E' sempre più criticato per le sue deludenti prestazioni. Si tratta di un gesto che non resterà senza conseguenze". "Ho parlato con lui e mi ha spiegato che cosa è successo. Pat ha una certa esperienza e non deve reagire. È ovvio - il commento del tecnico del Marsiglia Rudi Garcia dopo la partita persa contro il Vitoria Guimaraes - Patrice è più che esperto e sa che ovviamente non possiamo rispondere agli insulti per quanto bassi e incredibili possano essere".